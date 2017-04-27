Назарбаев: в Казахстане не забудут русский язык после перехода на латиницу

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в стране не будет забыт русский язык после перехода на латиницу, сообщила в четверг пресс-служба посольства республики в Москве.

"Я слышу разные опасения. Но мы не отойдем от кириллицы. Мы не забудем русскую культуру и русский язык. Через русский язык мы изучали мировую культуру, и он всегда с нами останется. Наш сосед всегда рядом, и мы всегда будем сотрудничать", — заявил Назарбаев в ходе визита в Южно-Казахстанскую область.

Ранее в четверг пресс-служба главы государства сообщила, что Назарбаев призвал активно изучать английский язык, напомнив об актуальности внедрения трехъязычия в республике.

В середине апреля Назарбаев поручил правительству подготовить график перевода казахского языка на латинский алфавит. В своей статье в государственной газете "Егемен Казахстан" ("Независимый Казахстан") президент напомнил, что в 2012 году в стратегии "Казахстан 2050" он заявлял о планах перейти на латиницу к 2025 году. Назарбаев определил, что к концу 2017 года необходимо принять единый стандарт нового казахского алфавита и графики.

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев заявил, что решение Назарбаева о переводе казахского языка на латиницу не имеет под собой политических мотивов. В обществе активно обсуждается необходимость перевода языка на латинский алфавит.