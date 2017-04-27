Сербия направит Франции ноту протеста из-за освобождения Харадиная

БЕЛГРАД, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министр и избранный президент Сербии Александр Вучич в четверг сообщил, что Белград направит ноту протеста Франции и вызовет сербского посла в Париже для консультаций в связи с отказом суда во Франции экстрадировать экс-премьера Косово Рамуша Харадиная.

Днем Вучич созвал срочное заседание правительства, после которого выступил с обращением к СМИ. Премьер Сербии привел выдержки из показаний сербских жертв военных преступлений Харадиная и заявил, что Белград вызовет своего посла в Париже для консультаций и направит властям Франции острую дипломатическую ноту протеста. Он также добавил, что Сербия представит материалы по делу и доклад о своих усилиях по поддержанию стабильности в регионе государствам-членам ООН.

Апелляционный суд французского города Кольмара в четверг отклонил запрос об экстрадиции в Сербию экс-премьера Косово Харадиная, сообщили РИА Новости в суде.

Решение по делу Харадиная должны были вынести еще в начале марта, однако затем дату перенесли на 6 апреля, а затем — на 27 апреля. В марте власти Косово выразили надежду на возвращение Харадиная и высказали недовольство в связи с решением о переносе даты объявления вердикта об экстрадиции.

Экс-премьер Косово и бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) был арестован во Франции 4 января по ордеру, выданному Сербией Интерполу. Решением суда Кольмара 12 января он был отпущен под подписку о невыезде из страны. Министр юстиции Сербии Нела Кубурович ранее заявляла, что Белград не станет отвечать на запросы Франции об экстрадиции, если французские власти откажутся выдать Харадиная.

Белград подозревает его в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998–1999 годах. Харадинай в 2004–2005 годах возглавлял правительство самопровозглашенной республики, после чего его партия "Альянс за будущее Косово" вошла в радикальную оппозицию к нынешним косовско-албанским властям.

Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.