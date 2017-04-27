Премьер Сербии назвал позорным решение Франции не выдавать Харадиная

БЕЛГРАД, 27 апр — РИА Новости. Решение суда во Франции отказать Сербии в выдаче экс-премьера Косово Рамуша Харадиная, который обвиняется Белградом в военных преступлениях, является позорным и политическим, заявил сербский премьер Александр Вучич.

"Правительство Республики Сербии считает, что это решение позорное, скандальное, незаконное и абсолютно несправедливое. Но более всего оно является политическим", — заявил в четверг Вучич в Белграде в экстренном обращении перед журналистами.

По его словам, из полученных официальных документов следует вывод, что в экстрадиции этого человека отказано, потому что "выдача могла бы иметь чрезвычайно тяжелые личные последствия для обвиняемого Харадиная".

"Мы и приглашали его не на шоколад и конфеты, а чтобы ответил за преступления. Что это значит? На что это похоже?", — заявил сербский премьер.

Апелляционный суд французского города Кольмара в четверг отклонил запрос об экстрадиции в Сербию экс-премьера Косово Харадиная. Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) был арестован во Франции 4 января по ордеру, выданному Сербией Интерполу. Решением суда Кольмара 12 января он был отпущен под подписку о невыезде из страны.

Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.