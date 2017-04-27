Европарламент осудил репрессии в Венесуэле

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Европарламент осуждает жестокие репрессии в Венесуэле, где в ходе манифестаций против и в поддержку правительства погибли 29 человек, передает агентство Франс Пресс.
В среду постоянный совет Организации американских государств принял решение созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле. До этого глава МИД Венесуэлы Делси Родригес заявила, что получила от президента Николаса Мадуро инструкции начать процесс выхода страны из ОАГ в случае созыва этого заседания.
Родригес заявила, что в четверг запустит процедуру выхода из Организации американских государств. В этом случае Венесуэла станет единственной страной Америки, не входящей в ОАГ.
В начале апреля постоянный совет ОАГ на чрезвычайной сессии уже одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране. Текст документа требовал от Мадуро полностью восстановить все полномочия оппозиционной национальной ассамблеи.