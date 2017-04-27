В Эстонии считают, что российских военных оставят в Белоруссии после учений

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил агентству Рейтер, что Москва может использовать предстоящие совместные с Минском учения "Запад-2017" с целью разместить в Белоруссии своих военнослужащих.

По словам Цахкны, это мнение Эстонии и ряда других стран-членов НАТО основано на данных спецслужб. Он отметил, что число российских военных, которые теоретически могут остаться на территории Белоруссии, может составить несколько тысяч.

"Мы видим, что они делают с другой стороны границы ЕС-НАТО. (Российские – ред.) военные могут остаться там после "Запада-2017", — отметил Цахкна.

Он добавил, что Эстония поделилась своими опасениями с союзниками по НАТО. "Это не мое личное мнение, мы очень глубоко анализируем то, как Россия готовится к учениям "Запад-2017", — сообщил министр.