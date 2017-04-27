Абэ: отношения России и Японии развиваются "как следует"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. России и Японии удалось достичь хороших результатов по линии МИД и Минобороны, отношения развиваются "как следует", заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Он напомнил, что в марте между двумя странами состоялись консультации в формате "2+2".

"И благодаря этому мы смогли достичь хорошего результата по линии министерства иностранных дел и обороны (Минобороны — ред.)", — заявил Абэ на встрече в узком формате.

По его словам, развиваются также и экономические отношения двух стран в соответствии с планом сотрудничества из 8 направлений. "И на самом деле после нашей встречи в Нагато двусторонние отношения развиваются как следует. И я ценю такой поступательный шаг вперед в японо-российских отношениях", — добавил он.