Cуд постановил выплатить миллион евро компенсации экс-канцлеру ФРГ Колю

БЕРЛИН, 27 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Земельный суд Кёльна вынес решение о выплате одного миллионов евро компенсации экс-канцлеру ФРГ Гельмуту Колю за моральный ущерб, нанесенный бывшему главе немецкого правительства в результате опубликования книги "Завещание. Протоколы Коля", сообщило онлайн-издание Spiegel.

В решении суда говорится о том, что содержание книги "сильно ранило" 87-летнего экс-канцлера. Адвокаты Коля ранее требовали компенсации в размере пяти миллионов евро в связи с "историческим значением происшествия" и "масштабом попытки фальсификации истории и непоправимым ущербом".

Судебный процесс, инициированный Гельмутом Колем против автора своей биографии Хериберта Швана, его соавтора Тильмана Йенса и издательства Heyne-Verlag по поводу выплаты истцу 5 миллионов евро в качестве компенсации морального ущерба, начался в Кёльне в марте 2016 года. Решение суда по этому делу несколько раз переносилось.

В 2014 году кёльнский суд постановил, что Шван не имеет права тиражировать в дальнейшем большинство цитат Коля, которые опубликованы в книге журналиста, поскольку перед началом работы над биографией экс-канцлера Шван взял на себя обязательство не использовать эти высказывания без разрешения. Книга стала главным событием осени 2014 года в Германии, ее тираж превысил 200 тысяч экземпляров.

В биографии приводится содержание личных бесед с политиком, проведенных в 2001 году. Они опубликованы вопреки воле Коля. В беседах бывший канцлер позволяет себе откровенные нелицеприятные высказывания в адрес многих коллег, например, экс-президента СССР Михаила Горбачева ("Горбачев должен признать, что был дураком"), нынешнего главы правительства Германии Ангелы Меркель ("этой даме недостает характера") и однопартийцев.