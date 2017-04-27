Cуд постановил выплатить миллион евро компенсации экс-канцлеру ФРГ Колю

БЕРЛИН, 27 апр — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Земельный суд Кёльна вынес решение о выплате одного миллионов евро компенсации экс-канцлеру ФРГ Гельмуту Колю за моральный ущерб, нанесенный бывшему главе немецкого правительства в результате опубликования книги "Завещание. Протоколы Коля", сообщило онлайн-издание Spiegel.
Судебный процесс, инициированный Гельмутом Колем против автора своей биографии Хериберта Швана, его соавтора Тильмана Йенса и издательства Heyne-Verlag по поводу выплаты истцу 5 миллионов евро в качестве компенсации морального ущерба, начался в Кёльне в марте 2016 года. Решение суда по этому делу несколько раз переносилось.
В биографии приводится содержание личных бесед с политиком, проведенных в 2001 году. Они опубликованы вопреки воле Коля. В беседах бывший канцлер позволяет себе откровенные нелицеприятные высказывания в адрес многих коллег, например, экс-президента СССР Михаила Горбачева ("Горбачев должен признать, что был дураком"), нынешнего главы правительства Германии Ангелы Меркель ("этой даме недостает характера") и однопартийцев.