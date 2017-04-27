На Реюньоне у ранившего полицейских экстремиста нашли арсенал с оружием

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Большой арсенал оружия и вещества для создания зажигательной смеси обнаружены в ходе обыска по месту проживания мужчины, ранившего утром в четверг двух полицейских на французском острове Реюньон, говорится в совместном коммюнике МВД и министерства заморских территорий Франции.

Утром в четверг два полицейских получили легкие огнестрельные ранения при попытке задержания "опасного человека", подозреваемого в экстремизме. Стражи порядка были госпитализированы, однако их жизни ничего не угрожает.

"Агрессор, в доме которого проводился обыск по делу об оправдании терроризма, был задержан, сейчас ведется следствие. Его мать, находившаяся в квартире, также была задержана и помещена под стражу", — приводит агентство Рейтер выдержку из коммюнике.

Согласно заявлению ведомств, "многочисленное оружие и различные элементы для изготовления "коктейлей Молотова" были изъяты".

Ранее сообщалось, что антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло следствие по делу задержанного мужчины.

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