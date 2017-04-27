Китай выступил против поставок вооружения в Тайвань

Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото

Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото

ПЕКИН, 27 апр — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай выступает решительно против поставок Тайваню вооружения какой бы то ни было страной, заявил в четверг официальный представитель Минобороны КНР Ян Юйцзюнь.

"Мы выступаем решительно против поставок каким бы то ни было государством вооружения Тайваню", — заявил он на брифинге.

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в интервью агентству Рейтер заявила, что острову может понадобиться закупка у США их самых совершенных истребителей F-35.

Агентство сообщало ранее со ссылкой на американские власти, что администрация президента США Дональда Трампа планирует крупные поставки вооружений Тайваню, которые могут включать ракетные комплексы и противокорабельные ракеты. По информации источников, у администрации могут уйти месяцы на то, чтобы преодолеть существующие барьеры, включая позицию Пекина. При этом они отмечают, что обсуждение данного вопроса уже началось.

Белый дом отказался комментировать данную информацию.