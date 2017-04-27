Абэ хочет обсудить с Путиным заключение мирного договора

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на сегодняшней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным хотел бы обсудить проблемы заключения мирного договора между странами и ситуацию в регионе.

"Сегодня хотел бы обсудить разные вопросы. В том числе (поговорить) о двусторонних отношениях, включая проблему заключения мирного договора, также обеспечение безопасности и региональную ситуацию", — отметил Абэ на встрече в узком составе.

Премьер Японии также напомнил о теракте в метро Санкт-Петербурга. "Хотел бы передать искренние соболезнования всем погибшим из-за взрыва в метро в Санкт-Петербурге", — заявил он.

"Мы не можем допустить такой подлый теракт и непоколебимо осуждаем такое поведение. Японцы вместе и рядом с народом России. Поэтому позвольте выразить нашу солидарность", — подытожил Абэ.