В Киеве в детсаду обнаружили неизвестный сверток

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Неизвестный сверток обнаружен на территории детского сада в Деснянском районе Киева, его направили на экспертизу, сообщила в четверг пресс-служба полиции украинской столицы.

По данным ведомства, сообщение о найденном неизвестном предмете поступило в четверг утром.

"Информация об утреннем взрыве на территории детского сада не соответствует действительности… От охранника поступило сообщение о том, что на асфальтовом покрытии возле дошкольного заведения на проспекте Владимира Маяковского он нашел неизвестный предмет. Мужчина рассказал, что во время осмотра территории он обнаружил сверток черной изоленты, скрученной в шарик. Такая же лента была на заборе", — сообщили в полиции.

По информации полиции, жильцы расположенного рядом дома, свидетели и очевидцы заявили, что не слышали звуков, похожих на взрыв. На месте работали взрывотехники, найденный сверток правоохранители направили на экспертизу. Проводится дальнейшая проверка.

Накануне полиция Киева сообщала, что в Деснянском районе на проспекте Маяковского на территории дошкольного учреждения взорвался неизвестный предмет, никто не пострадал.