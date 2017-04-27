В Киеве в детсаду обнаружили неизвестный сверток

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Неизвестный сверток обнаружен на территории детского сада в Деснянском районе Киева, его направили на экспертизу, сообщила в четверг пресс-служба полиции украинской столицы.
По данным ведомства, сообщение о найденном неизвестном предмете поступило в четверг утром.
По информации полиции, жильцы расположенного рядом дома, свидетели и очевидцы заявили, что не слышали звуков, похожих на взрыв. На месте работали взрывотехники, найденный сверток правоохранители направили на экспертизу. Проводится дальнейшая проверка.
Накануне полиция Киева сообщала, что в Деснянском районе на проспекте Маяковского на территории дошкольного учреждения взорвался неизвестный предмет, никто не пострадал.