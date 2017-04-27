Более 50% граждан Финляндии допустили возможность теракта в ближайшее время

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Более 50% опрошенных финнов считают, что в ближайшем будущем в стране возможны теракты – об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного на сайте финской телекомпании Yle.

Как показывают результаты исследования, 10% респондентов считают, что теракты "очень вероятны", еще 44% полагают, что атаки "скорее вероятны".

"Недавно произошли атаки недалеко от Финляндии, в Санкт-Петербурге и Стокгольме. В реальности ситуация в Финляндии немного отличается от ситуации в тех странах и городах. … Количество людей, которые потенциально виновны в атаках, гораздо меньше, чем где-либо. Еще одна вещь, которой отличается Финляндия, это то, что она гораздо лучше подготовлена, чем некоторые другие страны", — приводит телекомпания слова эксперта по терроризму и руководителя проектов по Ираку из организации Инициатива антикризисного урегулирования (Crisis Management Initiative (CMI) в Хельсинки.

При этом, согласно опросу, 56% опрошенных считают, что меры для предотвращения терактов или очень хорошие, или достаточно хорошие. Еще 28% респондентов полагают, что меры или очень плохие или достаточно плохие.

Также опрос показал, что 40% респондентов поддерживают введение более жестких мер для предотвращения терроризма, таких как более жесткая иммиграционная политика и более суровые уголовные наказания.

В опросе принимали участие 1002 человека, статистическая погрешность не превышает 3 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что финская полиция безопасности Supo полагает, что уровень террористической угрозы в настоящее время в Европе выше, чем когда-либо. Глава МВД Финляндии Паула Рисикко призналась, что Финляндия не застрахована от теракта подобного тому, что произошел в Стокгольме.

7 апреля грузовик на высокой скорости наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.