Защита Левашова подала апелляцию на решение о его аресте в Испании

МАДРИД, 27 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Защита задержанного в Испании программиста Петра Левашова подала апелляцию на решение о его задержании и заключении под стражу, сообщила РИА Новости адвокат россиянина Маргарита Репина.

"В настоящий момент мы подали апелляцию с требованием отмены заключения под стражу Петра Левашова испанскими властями", — сообщила Репина. Ранее она отмечала, что власти США еще не передали испанской стороне обвинительные документы по делу Левашова, однако уже имеется ряд процессуальных нарушений в отношении ее подзащитного.

Ранее сообщалось, что Левашов был задержан испанской полицией в Барселоне, где он отдыхал с семьей, его подозревают в хакерстве. Факт задержания подтвердили в посольстве России в Мадриде. Левашову оказывается вся необходимая консульская помощь, дипломаты поддерживают контакт с полицией. Телеканал RT со ссылкой на супругу Левашова Марию сообщал, что его задержали по запросу США. В национальной полиции Испании заявили, что операция по задержанию Левашова проходила совместно с ФБР, назвав Левашова "одним из самых разыскиваемых хакеров".

Левашову предъявлены обвинения в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. Кроме того, ранее против Левашова были заведены дела в Мичигане и в столице США Вашингтоне (округ Колумбия), суд в Коннектикуте предъявил Левашову восемь обвинений по восьми пунктам в том, что он был руководителем ботнета Kelihos.