Израильский подросток год названивал в школы в Австралии с угрозами

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Злоумышленником, который за последний год совершил порядка 600 звонков австралийским школам с ложными угрозами взрыва или стрельбы, оказался подросток из Израиля, сообщает газета Australian.

Ранее сообщалось, что полиция Австралии расследует угрозы, из-за которых в стране были эвакуированы более 30 школ. Правоохранители предполагали, что они поступали от зарубежных хакеров и не были связаны с террористической деятельностью.

По информации издания, юноша зарабатывал деньги, совершая звонки для анонимных заказчиков с теневого сайта AlphaBay. Из-за ложных сообщений, якобы предупреждающих о бомбе или людях с оружием, в школах по всей стране проходили эвакуации. Злоумышленник также звонил в больницы, авиакомпании и центры по уходу за детьми, пишет издание.

Сообщается, что наибольшее число звонков он совершил в декабре и феврале.

"Была настоящая паника. Первоначально это была паника среди обеспокоенных родителей, а позже она стала очень большим неудобством из-за проведения операций с целью отреагировать на эти события, направления нужных сил полиции на мероприятие, которое оказывается фальшивкой", — приводит газета слова представителя полиции штата Виктория Пэт Бойл.

Издание пишет, что личность злоумышленника оставалась тайной вплоть до недавнего времени, пока информация о совершенных звонках не появилась в тексте обвинения израильских властей, предъявленных 18-летнему юноше из Ашкелона с двойным гражданством США и Израиля. Две тысячи его звонков привели к эвакуациям и отменам рейсов в США, Канаде, Великобритании, Новой Зеландии и других странах. Мать молодого человека рассказала, что он страдает аутизмом, у него также обнаружена доброкачественная опухоль мозга.

Ранее появилась информация о 18-летнем юноше, обвиняемом властями Израиля в распространении угроз о взрывах бомб в еврейских центрах США. Израильский суд не назвал имени подозреваемого, потому что он был несовершеннолетним, когда совершал предполагаемые преступления. В обвинительном акте американского суда его имя названо как Майкл Рон Давид Кадар.

В пятницу Кадару было вынесено обвинение в федеральном суде города Орландо в американском штате Флорида по 28 пунктам, связанным с угрозами и передаче ложной информации полиции. Также в обвинительном акте в федеральном суде города Атенс штата Джорджия он был обвинен в трех случаях виртуального преследования. Адвокат Кадара заявила, что обвиняемый страдает от серьезного заболевания, которое, вероятно, влияет на его поведение. Она добавила, что из-за болезни он не посещал школу и не пошел в армию.

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