Во Франции штаб-квартиру партии "Республиканцы" выставили на продажу

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Штаб-квартиру партии "Республиканцы", кандидатом от которой на выборах президента Франции был не прошедший во второй тур экс-премьер страны Франсуа Фийон, выставили на продажу на сайте LeBonCoin в интернете.
За 5 тысяч квадратных метров в XV округе французской столицы "продавцы" предлагают весьма невысокую цену — всего 10 евро.
По мнению "продавцов", "серьезные разрушения были спровоцированы внутренними спорами".
"Ущербом", о котором пишут шутники, стало поражение Фийона в первом туре выборов президента страны. Он признал свое поражение вскоре после объявления первых итогов голосования. Позднее он также отказался от права вести борьбу на парламентских выборах.выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%. Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.
Согласно обнародованному в среду опросу OpinionWay, во втором туре за Ле Пен проголосуют 40% избирателей, тогда как за Макрона выступят 60%.