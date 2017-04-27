Во Франции штаб-квартиру партии "Республиканцы" выставили на продажу

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Штаб-квартиру партии "Республиканцы", кандидатом от которой на выборах президента Франции был не прошедший во второй тур экс-премьер страны Франсуа Фийон, выставили на продажу на сайте LeBonCoin в интернете.

За 5 тысяч квадратных метров в XV округе французской столицы "продавцы" предлагают весьма невысокую цену — всего 10 евро.

"Здание, которое занимала политическая партия, ищет покупателей для проведения ремонта. Необходимо отчистить здание от пыли. Несмотря на обновление фасада в 2015 году, отсутствие активности и механизмов работы привело к значительному ущербу 23 апреля 2017 года", — говорится в сопровождающем лот тексте.

По мнению "продавцов", "серьезные разрушения были спровоцированы внутренними спорами".

"Ущербом", о котором пишут шутники, стало поражение Фийона в первом туре выборов президента страны. Он признал свое поражение вскоре после объявления первых итогов голосования. Позднее он также отказался от права вести борьбу на парламентских выборах.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента . На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%. Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.

Согласно обнародованному в среду опросу OpinionWay, во втором туре за Ле Пен проголосуют 40% избирателей, тогда как за Макрона выступят 60%.