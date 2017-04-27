В Афганистане ликвидировали 30 боевиков ИГ* за сутки

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военные Афганистана за прошедшие сутки ликвидировали по меньшей мере 76 боевиков, из которых 30 человек были членами террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает минобороны Афганистана.

Согласно сообщению ведомства, боевики ИГ* были ликвидированы в провинции Нангархар на востоке страны, пять боевиков ИГ* были задержаны, военным также удалось уничтожить несколько укрытий ИГ*, захватить оружие и военный инвентарь.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России