В Афганистане ликвидировали 30 боевиков ИГ* за сутки

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Военные Афганистана за прошедшие сутки ликвидировали по меньшей мере 76 боевиков, из которых 30 человек были членами террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает минобороны Афганистана.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России