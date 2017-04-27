В Испании партия Podemos хочет предъявить вотум недоверия премьер-министру

МАДРИД, 27 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Испанская левая партия Podemos планирует предъявить вотум недоверия премьер-министру Испании Мариано Рахою, сообщает в четверг новостное издание El Mundo.

Руководство партии приняло решение инициировать серию контактов с другими парламентскими группами по факту возможного предъявления вотума недоверия Рахою. Это решение, по словам руководителя партии Podemos Пабло Иглесиаса, было принято после ряда коррупционных разоблачений в отношении членов правящей Народной партии Испании.

"Мы находимся в состоянии, когда демократия находится в чрезвычайном положении, а граждане постоянно подвергаются грабежу", — заявил глава партии, отметив также, что уровень коррупции в народной партии Испании достиг своего наивысшего уровня.

Дело "Gurthel" — одно из самых громких коррупционных дел в Испании за последние годы. В ходе расследования удалось установить существование на протяжении 18 лет в руководящей Народной партии Испании "двойной бухгалтерии". С 1990 по 2008 годы в партии существовали кроме официальной бухгалтерии несколько счетов, где регистрировались текущие финансовые расходы.

Главным подозреваемым в этом деле выступает бывший казначей партии Луис Барсенас, который в 2013 году был арестован, а позже, в 2015 году, был выпущен под залог. Барсенас в своих показаниях обвинял членов руководства партии в том, что они были в курсе существования "черной кассы" и даже получали из нее вознаграждение. Оппозиция потребовала отставки премьера Мариано Рахоя, а в стране проходили многотысячные митинги протеста.

Рахой все обвинения в свой адрес со стороны Барсенаса опроверг и заявил, что "ошибся в этом человеке".