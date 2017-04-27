США
27.0427 апреля13:20МСК
USD56.97+0.66
EUR62.17+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Швеции оценили ситуацию с правами человека в 135 странах

13:0927.04.2017
(обновлено: 13:14 27.04.2017)
0410
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВид Стокгольма. Архивное фотоВид Стокгольма. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

СТОКГОЛЬМ, 27 апр – РИА Новости, Людмила Божко. МИД Швеции впервые с 2010 года опубликовал одновременно доклады по правам человека в 135 странах, добавив впервые в отчеты вопросы развития демократии и принципов правового общества.

Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© AP Photo / Osamu Honda
Загайнов: Киев применяет двойные стандарты в вопросе прав человека
"Отчеты ясно показывают огромные различия между странами. К сожалению, существовавшее ранее общее представление о позитивном развитии в сфере прав человека, демократии и принципов правового государства изменилось во многих местах. Является ли это тенденцией к худшему или временным замедлением, трудно сказать", — сказала глава МИД Швеции Маргот Валльстрём, комментируя публикацию и слова которой цитируются в сообщении для прессы.

Анализ касается периода с 2015 по 2016 годы и вот лишь несколько примеров по таким странам, как Великобритания, Германия, Франция, Россия, США и Турция (перечислены в алфавитном порядке).

Великобритания

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МИД России: доклад МИД Британии о правах человека в мире - пример лицемерия
Авторы отчета пишут, что Великобритания часто занимает высокое место в международных исследованиях по вопросам соблюдения принципов правового общества, свободы слова и противодействия коррупции. Авторы в этой связи обратили внимание на вопросы, вызвавшие неоднозначную реакцию в обществе. Они, в частности, упомянули принятый в 2015 году закон, который расширил полномочия британских властей в вопросе проверок подозрительных лиц, задержания подозреваемых в терроризме на две недели без официального решения о заключении их под стражу. Этот закон вызвал критику некоторых правозащитных организаций. Вместе с тем, многие из них приветствовали принятый в стране в 2015 году закон, ужесточающий наказания торговцев людьми. Одновременно общественные дискуссии обратили внимание на уязвимость иммигрантов, у которых нет четкого правового статуса в стране и у которых поэтому ограничен доступ к медицинской, психологической или юридической помощи.

Германия

Флаг Коммунистической партии Китая на площади Тяньаньмэнь в Пекина, КНР. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan
СМИ: Китай недоволен политикой в области прав человека в Германии и Франции
Авторы отчета о Германии полагают, что несмотря на сложившиеся хорошие традиции уважения прав человека, тем не менее, в стране за последние годы сложились определенные проблемы. Германия, как и многие другие страны Европы, столкнулась с проявлениями расизма и ксенофобии. Немецкие власти критиковались за отсутствие последовательной работы по расследованию преступлений на расовой почве.

Большое число беженцев, которые прибыли в Германию в 2015 и 2016 годах, столкнулись с проблемой длинных очередей в ожидании решения властей по их вопросу. Наплыв мигрантов вызвал большую нагрузку на миграционные органы и немецкое общество в целом.

Авторы доклада также полагают, что политикам Германии пока не удалось достичь существенного улучшения прав женщин на рынке труда, оплата работы которых по-прежнему отстает по уровню от зарплаты мужчин. В стране также назначена комиссия для изучения вопроса по улучшению прав представителей сообщества ЛГБТ.

Франция

Авторы замечают, что "твердая приверженность правам человека является частью французского культурного наследия". Теракты, из-за которых страна пострадала в 2015 и 2016 годах, привели к заметному росту поддержки в обществе мер борьбы с терроризмом, даже если это и означает ограничения прав и свобод человека. За последние годы, в частности, приняты новые законы, расширившие возможности полиции в проведении прослушивания и слежки. Авторы также отмечают, что во Франции увеличились случаи преступлений, совершенных в отношении представителей мусульманской и еврейских общин. В стране ведутся интенсивные дебаты по запрету носить в общественных местах одежду, которая явно указывает на религиозную принадлежность, как, например, женская чадра. Упоминаются в отчете и случаи дискриминации представителей и мигрантов из Северной Африки.

Россия

Заседание СПЧ ООН по ситуации в Сирии в Женеве. Архивное фото
© REUTERS / Denis Balibouse
В следующий раз: Россия не попала в Совет ООН по правам человека
Соблюдение прав человека в России в целом ухудшилось за последние несколько лет и одновременно отмечено улучшение в сфере прав детей и людей с ограниченными возможностями.

Авторы доклада считают, что определенный прогресс достигнут в России в законодательстве о правах детей. Обращается внимание на то, что в стране сократилось количество детей-сирот, снижается преступность среди молодежи. Негативным моментом авторы считают то, что в стране разрешены телесные наказания детей.

Улучшилась за последние годы ситуация для людей с ограниченными возможностями, однако в целом она остается сложной, отмечается в докладе.

Хорошо развитой назвали авторы отчета российскую систему образования и уровень образования определен ими как высокий. Однако, как отмечается в докладе, система образования пострадала из-за сокращений в бюджете. Авторы доклада пишут, что в целом соблюдение прав человека в России значительно ухудшилось после массовых акций протеста в 2011-2012 годах.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Frederick Florin
ПАСЕ обсудит ситуацию с правами человека на Северном Кавказе без России
Сокращением пространства для гражданского общества и для работы российских общественных организаций по вопросам, которые воспринимаются как угроза власти, называют авторы доклада и принятие в РФ закона "об иностранных агентах".

Авторы полагают, что принятие ряда законов, посвященных вопросам борьбы с экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом и о госизмене "используется для подавления инакомыслия".

Авторы доклада отметили и рост самоцензуры среди журналистов. Экономический кризис и бюджетные сокращения привели к ухудшению уровня жизни россиян, в качестве одного из примеров авторы отчета назвали сокращение ресурсов на нужды здравоохранения.

Среди других негативных моментов называются насилие и дискриминация по отношению к женщинам, а также по признаку сексуальной ориентации.

Права человека и демократия в США

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
AI составила список нарушений прав человека Трампом за 100 первые дней
В отчете, посвященном США, его авторы пишут, что конституция США предусматривает всестороннюю защиту прав человека, вместе с тем, страна не ратифицировала некоторые из ключевых конвенций ООН о правах человека. Поясняется, что в стране применяется смертная казнь. Среди других примеров упоминаются меры, направленные на поддержание и защиту национальных интересов в области безопасности, и что их принятие в некоторых случаях обернулось ограничением свобод – как содержание людей на базе Гуантанамо без предъявленных им обвинений.

Отмечается также, что американское общество и политическая система, отличающаяся плюрализмом, стали за последнее время более поляризованными, сложившееся ранее недоверие к властям в Вашингтоне кульминировалось во время предвыборной кампании и выборов президента осенью 2016 года.

Упоминаются в отчете и дебаты в США по поводу отношения правовой системы к афроамериканской части населения, представители которой преобладают в тюрьмах страны. Право на аборт признано конституционно в США, однако вопрос остается спорным во многих штатах страны, пишут авторы. Они обращают внимание также и на сохраняющиеся различия в оплате труда мужчин и женщин в стране, на продолжающуюся дискриминацию прав представителей сообщества ЛГБТ в ряде штатов страны.

Турция

Турция. Архивное фото
© AFP 2017 / Ozan Kose
В Еврокомиссии рассказали о ситуации с правами человека в Турции
Турецкое законодательство гарантирует как своим собственным гражданам, так и находящимся в стране беженцам соблюдение прав человека и предусматривает выплату различных социальных пособий. Однако закон не всегда соблюдается, ситуация с соблюдением прав человека заметно ухудшилась за последние годы, власть все больше концентрируется в руках президента, и роль контролирующих эту власть органов все больше ослабляется, говорится в докладе. В качестве одного из примеров называется оппозиционная партия NDP, многие члены которой оказались в тюрьме. Усложнилась деятельность и прокурдских организаций. Происходит и постепенное сужение пространства для свободы слова и выражений гражданского общества, пишут авторы.

После попытки переворота правительство объявило в 2016 году о введении чрезвычайного положения в стране и сообщило о временном отходе от Европейской конвенции о правах человека.

Библия Свидетелей Иеговы. Архивное фото
© Fotolia / robypangy
США могут включить Россию в число нарушителей религиозных свобод
Авторы отчета продолжают, что летом 2015 года возобновились боевые действия между правительственными силами и организацией PKK (Курдская рабочая партия), обозначенной в списке ЕС как террористическая. Это привело к дальнейшему ухудшению ситуации по правам человека. Опасения турецких властей, что PKK, ИГ* или другие группы смогут совершить в стране теракт, привели к усилению наблюдения в обществе.

Доклад обращает внимание и на отношение в Турции к правам женщин и детей и что в этом вопросе все больше проявляются консервативные взгляды, несмотря на прогрессивное развитие законодательства в этой области. Отмечаются в докладе и ограничение возможностей для работы организаций, занимающихся защитой сообщества ЛГБТ.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена