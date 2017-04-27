В Швеции оценили ситуацию с правами человека в 135 странах

СТОКГОЛЬМ, 27 апр – РИА Новости, Людмила Божко. МИД Швеции впервые с 2010 года опубликовал одновременно доклады по правам человека в 135 странах, добавив впервые в отчеты вопросы развития демократии и принципов правового общества.
Анализ касается периода с 2015 по 2016 годы и вот лишь несколько примеров по таким странам, как Великобритания, Германия, Франция, Россия, США и Турция (перечислены в алфавитном порядке).
Великобритания
Германия
Большое число беженцев, которые прибыли в Германию в 2015 и 2016 годах, столкнулись с проблемой длинных очередей в ожидании решения властей по их вопросу. Наплыв мигрантов вызвал большую нагрузку на миграционные органы и немецкое общество в целом.
Авторы доклада также полагают, что политикам Германии пока не удалось достичь существенного улучшения прав женщин на рынке труда, оплата работы которых по-прежнему отстает по уровню от зарплаты мужчин. В стране также назначена комиссия для изучения вопроса по улучшению прав представителей сообщества ЛГБТ.
Франция
Авторы замечают, что "твердая приверженность правам человека является частью французского культурного наследия". Теракты, из-за которых страна пострадала в 2015 и 2016 годах, привели к заметному росту поддержки в обществе мер борьбы с терроризмом, даже если это и означает ограничения прав и свобод человека. За последние годы, в частности, приняты новые законы, расширившие возможности полиции в проведении прослушивания и слежки. Авторы также отмечают, что во Франции увеличились случаи преступлений, совершенных в отношении представителей мусульманской и еврейских общин. В стране ведутся интенсивные дебаты по запрету носить в общественных местах одежду, которая явно указывает на религиозную принадлежность, как, например, женская чадра. Упоминаются в отчете и случаи дискриминации представителей и мигрантов из Северной Африки.
Россия
Авторы доклада считают, что определенный прогресс достигнут в России в законодательстве о правах детей. Обращается внимание на то, что в стране сократилось количество детей-сирот, снижается преступность среди молодежи. Негативным моментом авторы считают то, что в стране разрешены телесные наказания детей.
Улучшилась за последние годы ситуация для людей с ограниченными возможностями, однако в целом она остается сложной, отмечается в докладе.
Хорошо развитой назвали авторы отчета российскую систему образования и уровень образования определен ими как высокий. Однако, как отмечается в докладе, система образования пострадала из-за сокращений в бюджете. Авторы доклада пишут, что в целом соблюдение прав человека в России значительно ухудшилось после массовых акций протеста в 2011-2012 годах.
Авторы полагают, что принятие ряда законов, посвященных вопросам борьбы с экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом и о госизмене "используется для подавления инакомыслия".
Авторы доклада отметили и рост самоцензуры среди журналистов. Экономический кризис и бюджетные сокращения привели к ухудшению уровня жизни россиян, в качестве одного из примеров авторы отчета назвали сокращение ресурсов на нужды здравоохранения.
Среди других негативных моментов называются насилие и дискриминация по отношению к женщинам, а также по признаку сексуальной ориентации.
Права человека и демократия в США
Отмечается также, что американское общество и политическая система, отличающаяся плюрализмом, стали за последнее время более поляризованными, сложившееся ранее недоверие к властям в Вашингтоне кульминировалось во время предвыборной кампании и выборов президента осенью 2016 года.
Упоминаются в отчете и дебаты в США по поводу отношения правовой системы к афроамериканской части населения, представители которой преобладают в тюрьмах страны. Право на аборт признано конституционно в США, однако вопрос остается спорным во многих штатах страны, пишут авторы. Они обращают внимание также и на сохраняющиеся различия в оплате труда мужчин и женщин в стране, на продолжающуюся дискриминацию прав представителей сообщества ЛГБТ в ряде штатов страны.
Турция
После попытки переворота правительство объявило в 2016 году о введении чрезвычайного положения в стране и сообщило о временном отходе от Европейской конвенции о правах человека.ИГ* или другие группы смогут совершить в стране теракт, привели к усилению наблюдения в обществе.
Доклад обращает внимание и на отношение в Турции к правам женщин и детей и что в этом вопросе все больше проявляются консервативные взгляды, несмотря на прогрессивное развитие законодательства в этой области. Отмечаются в докладе и ограничение возможностей для работы организаций, занимающихся защитой сообщества ЛГБТ.
*Террористическая организация, запрещенная в России