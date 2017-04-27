Акции протеста в Париже против Ле Пен и Макрона. Прямая трансляция

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Париже проходят акции протеста молодежи против обоих кандидатов на пост главы Франции, вышедших во второй тур президентских выборов.

Молодые люди выступают с лозунгами ​"Ни Марин, ни Макрон, ни отечества, ни хозяина" и "их выборы — наше будущее".

Первый тур прошел в воскресенье. Из одиннадцати претендентов на пост президента во второй тур прошли лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон (24,01%) и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен (21,3%).