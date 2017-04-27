В ФРГ по подозрению в терроризме задержали военного, назвавшегося беженцем

БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости, Маргарита Костив. Прокуратура немецкого города Франкфурт-на-Майне задержала 28-летнего старшего лейтенанта бундесвера по подозрению в подготовке тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства, сообщает в четверг газета Welt.

Задержание произошло в среду в городе Хаммельбург. Задержанный также подозревается в нарушении закона об оружии: он, предположительно, нелегально приобрел огнестрельное оружие.

По информации газеты, военнослужащий в конце 2015 года зарегистрировался в качестве сирийского беженца в городе Гисен. В январе 2016 года в Баварии он подал прошение о предоставлении убежища, которое было одобрено. Ему была предоставлена комната в приюте для беженцев, а также выделялось пособие.

Как отмечает издание, во время регистрации не было выявлено, что у "сирийского беженца" немецкое происхождение. Также не обратили внимание, что он не говорит по-арабски, а лишь по-французски.

В настоящий момент делом занимается прокуратура Гессена, федеральное управление уголовной полиции и служба военной контрразведки. К настоящему моменту было проведено 16 обысков в Германии, Австрии и Франции, где находился военнослужащий.

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