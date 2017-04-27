На Украине прогремел взрыв возле склада горючего ВСУ

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Неизвестные бросили под забор склада с топливом для армии в городе Дубно Ровенской области Украины пакет, который взорвался, ущерб не нанесен, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны страны.

"Сегодня около 10.20 (совпадает с мск) в районе расположения склада горючего тыла вооруженных сил Украины в городе Дубно Ровенской области из неизвестного автомобиля под забор части был выброшен пакет, который взорвался. Каких-либо потерь и повреждений нанесено не было", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что охрана военного объекта после инцидента усилена. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.