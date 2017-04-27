В Париже молодежь выступает одновременно против Ле Пен и Макрона

Сотрудники правоохранительных органов Франции во время патрулирования в Париже. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов Франции во время патрулирования в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Ограничение и блокирование доступа в школы и лицеи Парижа, акции протеста у стен учебных заведений — молодежь в четверг выступает одновременно против обоих кандидатов на пост главы государства, вышедших во второй тур президентских выборов во Франции.

Как передает агентство Франс Пресс, из 20 учебных заведений, доступ к которым в 08:30 местного времени (09:30 мск) был ограничен, вход в четыре перекрыли полностью, еще в шесть — частично. "В остальных предпринимались попытки блокировки и проводятся акции протеста неподалеку", — отмечает агентство.

​"Ни Марин, ни Макрон, ни отечества, ни хозяина" и "их выборы — наше будущее" — с такими лозунгами выступает молодежь.

По информации на 10:50 парижского времени (11:50 мск), в части учебных заведений акции протеста уже завершились.

В воскресенье 23 апреля состоялся первый тур выборов президента Франции. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур. Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.

Согласно обнародованному в среду опросу OpinionWay, во втором туре за Ле Пен проголосуют 40% избирателей, тогда как за Макрона — 60%.