Спецдокладчик СПЧ ООН предложил разработать процедуру введения санкций

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Специальный докладчик Совета ООН по правам человека Идрис Джейзари убежден, что ООН способна создать единый реестр, в который были бы внесены все страны, накладывающие и подвергающиеся санкциям, а также разработать декларацию, регулирующую минимальные принципы и формы применения односторонних принудительных мер в отношении других государств.

"Я предлагал, в частности, чтобы в Нью-Йорке в ООН был создан реестр, где бы все страны, в отношении которых введены санкции, и государства, которые вводят санкции, могли бы зарегистрировать данную ситуацию в соответствии с определенными стандартами, чтобы существовали определенные нормы и меры, в силу которых будут применяться эти санкции и в силу которых другие государства будут им подвергаться", — сказал Джейзари на встрече с председателем комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

Он также упомянул выдвинутое им второе предложение. "Я предлагал утвердить декларацию ООН, в которой мы отразили бы минимальные принципы, с которыми могло бы согласиться международное сообщество, чтобы избежать самых шокирующих форм применения односторонних принудительных мер", — сказал Джейзари.

Спецдокладчик СПЧ ООН убежден, что ООН сможет обеспечить разработку подобной декларации. "Она могла бы быть полезной в будущем", — добавил он.

Джейзари подчеркнул, что в настоящее время более четверти населения мира живет в государствах, которые подвержены односторонним принудительным мерам. "Целая четверть мирового населения. Мы пытаемся в рамках моего мандата создать атмосферу большей прозрачности в системе санкций, которые не так уж хорошо известны общественному мнению", — сказал он.