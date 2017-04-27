Опрос: более 60% американцев не верят, что Трамп может решить проблему КНДР

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Большинство американцев считают, что угрозу со стороны КНДР можно подавить, не прибегая к военным действиям, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS.
19.2%Конфликт между двумя Кореями разгорится с новой силой
45.3%В противостояние на полуострове будут втянуты третьи страны
3.2%Пхеньян станет сговорчивее
32.3%Ничего не изменится
Также респондентам предложили ответить на вопрос, сможет ли президент США Дональд Трамп решить северокорейскую проблему. Результаты исследования показали, что 62% сомневаются в этом, только 35% уверены в том, что Трампу это под силу.
Опрос проводился с 21 по 24 апреля. В исследовании приняли участие 1214 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3 процентных пункта.
Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.