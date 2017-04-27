Опрос: более 60% американцев не верят, что Трамп может решить проблему КНДР

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Большинство американцев считают, что угрозу со стороны КНДР можно подавить, не прибегая к военным действиям, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS.

Согласно результатам исследования, 61% опрошенных считает, что разработка оружия КНДР является угрозой, которую можно подавить, не прибегая к силе, 27% респондентов считают, что решить этот вопрос удастся только военным путем. В свою очередь 9% опрошенных заявили, что вообще не видят угрозы со стороны КНДР.

Также респондентам предложили ответить на вопрос, сможет ли президент США Дональд Трамп решить северокорейскую проблему. Результаты исследования показали, что 62% сомневаются в этом, только 35% уверены в том, что Трампу это под силу.

Опрос проводился с 21 по 24 апреля. В исследовании приняли участие 1214 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3 процентных пункта.

В среду администрация США провела специальный закрытый брифинг для всех членов конгресса, на котором рассказала о своих подходах к решению проблемы КНДР. В совместном заявлении министра обороны Джеймса Мэттиса, госсекретаря Рекса Тиллерсона и директора национальной разведки Дэна Коутса говорится о том, что США намерены усиливать санкции против КНДР, чтобы власти этой страны отказались от ядерной программы.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.