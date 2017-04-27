Белоруссия надеется на "перезагрузку" отношений с США

МИНСК, 27 апр – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на "перезагрузку" отношений с США и отказ нового руководства этой страны от "политической инерции" в отношении Минска, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

В своей статье в журнале "Беларуская думка", текст которой размещен в четверг на сайте внешнеполитического ведомства, Макей подчеркнул, что активизация диалога с Вашингтоном "принципиально важна при понимании, что США де-факто остаются супердержавой, во многом определяющей ход мировых событий".

Министр напомнил, что "большинство проектов сотрудничества было свернуто после объявления Белым домом в январе 1997 года политики "избирательного взаимодействия" в отношении Белоруссии".

"Вместе с тем даже во времена острых политических разногласий сохранялись общие интересы и сотрудничество в области обеспечения региональной и глобальной безопасности. Например, в рамках "Северного маршрута доставки" Белоруссия предоставляла свою территорию для транспортировки грузов для международных сил содействия безопасности в Афганистане", — отметил он.

В качестве положительных изменений в белорусско-американских отношениях Макей назвал отмену санкций против "Белоруснефти", "Белтехэкспорта", "БелОМО", снятие преграды для работы Белорусской калийной компании на американском рынке. "Вашингтон отказался от действовавшей ранее негативной рекомендации своим бизнесменам и инвесторам в отношении работы с нашей страной, поддерживает вступление Белоруссии в ВТО, не препятствует развитию связей между регионами… Достигнута договоренность о начале белорусско-американского экономического диалога", — сообщил глава МИД.

"Все это внушает осторожный оптимизм и надежду на то, что с приходом к власти новой американской администрации появилась возможность если не начать с чистого листа, то, как минимум, осуществить "перезагрузку" наших отношений. И, конечно же, очень бы хотелось, чтобы Вашингтон отказался от политической инерции в отношении нашего государства", — заявил он.