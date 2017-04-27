Белоруссия надеется на "перезагрузку" отношений с США

МИНСК, 27 апр – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на "перезагрузку" отношений с США и отказ нового руководства этой страны от "политической инерции" в отношении Минска, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Министр напомнил, что "большинство проектов сотрудничества было свернуто после объявления Белым домом в январе 1997 года политики "избирательного взаимодействия" в отношении Белоруссии".
"Вместе с тем даже во времена острых политических разногласий сохранялись общие интересы и сотрудничество в области обеспечения региональной и глобальной безопасности. Например, в рамках "Северного маршрута доставки" Белоруссия предоставляла свою территорию для транспортировки грузов для международных сил содействия безопасности в Афганистане", — отметил он.
"Все это внушает осторожный оптимизм и надежду на то, что с приходом к власти новой американской администрации появилась возможность если не начать с чистого листа, то, как минимум, осуществить "перезагрузку" наших отношений. И, конечно же, очень бы хотелось, чтобы Вашингтон отказался от политической инерции в отношении нашего государства", — заявил он.