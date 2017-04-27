Макрон съязвил по поводу морской прогулки Ле Пен с рыбаками

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон написал язвительный комментарий по поводу морской прогулки его соперницы на предстоящих выборах главы государства — Марин Ле Пен в компании рыбаков.

В четверг на рассвете Ле Пен вышла в море на рыболовецком судне "Божья благодать II" в департаменте Гар на юге страны. В светло-серой штормовке она позировала фотографу и общалась с экипажем. Морская прогулка продлилась около четырех часов. В порту кандидата в президенты встречали около сотни сторонников, выкрикивающих лозунг "Марин — президент".

"Госпожа Ле Пен отправилась на рыбалку. Хорошей прогулки. Выход из Европы, который она предлагает, станет концом французской рыбной ловли. Подумайте об этом", — написал Макрон в своем Twitter.

Madame le pen se promène à la pêche. Bonne promenade. La sortie de l Europe qu elle propose c est la fin de la pêche française. Pensez y. EM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 27 апреля 2017 г.

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Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции. В воскресенье состоялся первый тур голосования. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Ле Пен — 21,3%. Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.

Согласно обнародованному в среду опросу OpinionWay, во втором туре за Ле Пен проголосуют 40% избирателей, тогда как за Макрона выступят 60%.