Дело Берлускони в ЕСПЧ станет резонансным для всей Европы, считает эксперт

СТРАСБУРГ, 27 апр — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Дело экс-премьера Сильвио Берлускони против Италии, которое рассматривает ЕСПЧ, станет резонансным для Страсбурга и для всей Европы, считает главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев.

Берлускони подал в суд на Италию из-за прекращения его мандата сенатора 27 ноября 2013 года Национальным сенатом в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов. Накануне стало известно о том, что Палата страсбургского суда решила передать дело Берлускони против Италии на рассмотрение Большой Палаты суда.

Комментируя по просьбе РИА Новости принятое решение Берестнев заявил, что это — "резонансное дело для Страсбурга и в масштабах всей Европы".

"В данном случае, думаю, что причиной (передачи дела) является личность заявителя и желание палаты с одной стороны подстраховаться более широким составом, а с другой стороны, не дать затянуть это дело на годы, при неизбежном обжаловании будущего постановления (малой) палаты",- добавил он.

Берлускони считает, что в его отношении были нарушены статья 7 (наказание исключительно на основании закона) европейской Конвенции по правам человека, статья 3 протокола №1 (право на свободные выборы) к Конвенции, а также статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Жалоба была подана в Европейский суд по правам человека 10 сентября 2013 года. Пятого июля 2016 года заявление было коммуницировано итальянским правительством.