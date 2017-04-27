СМИ: автомобиль протаранил въезд на территорию префектуры в Савойе

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Автомобиль, в котором был найден газовый баллон, протаранил въезд на территорию префектуру французского департамента Савойя в городе Шамбери, водитель угрожал полиции холодным оружием, сообщает в четверг радиостанция France Bleu.

Сам инцидент произошел накануне вечером. Находящегося за рулем автомобиля 59-летнего мужчину не остановили заграждения на въезде на территорию префектуры. "К настоящему моменту мотивы мужчины неизвестны, но следствие не выделяет в качестве приоритетной версию терроризма", — сообщила радиостанция.

Вызванные на место происшествия саперы обнаружили в машине газовый баллон.

По информации газеты Figaro, мужчина, въехавший во двор префектуры, не знаком французским спецлужбам, но не раз проходил лечение в психиатрической больнице. Для задержания нарушителя полицейский был вынужден применить электрошокер.