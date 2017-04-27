СМИ сообщили новые детали дела о стрельбе в Калифорнии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мужчине, устроившему стрельбу в калифорнийском городе Фресно, предъявлены новые обвинения в убийстве трех человек, передает телеканал CBS со ссылкой на прокуратуру.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Темнокожий мужчина застрелил трех человек в центре города Фресно. Полиции удалось задержать подозреваемого — 39-летнего Кори Али Мухаммада. Сообщается, что он стрелял в четырех человек, однако попал только в троих. По данным полиции, он произвел 16 выстрелов в течение одной минуты.

По данным телеканала, в среду по местному времени Мухаммаду были предъявлены обвинения в убийстве трех белых мужчин. Неделей ранее ему также было предъявлено обвинение в убийстве охранника мотеля. По словам Мухаммада, он застрелил охранника, так как тот отнесся к нему неуважительно. Помимо этого, задержанному были предъявлены обвинения в покушении на убийство трех человек и хранении огнестрельного оружия.

Как заявила окружной прокурор Фресно Лиза Смитткэмп, обвиняемый может быть приговорен к пожизненному тюремному сроку или казни.

Ранее, комментируя инцидент со стрельбой в город Фресно, шеф полиции Джерри Дайер сообщил, что все жертвы являются белыми мужчинами в возрасте от 34 до 58 лет. По данным полиции, задержанный заявил, что испытывает ненависть к белым людям. Позднее Дайер заявил, что Мухаммад хотел успеть убить как можно больше людей, когда узнал, что находится в розыске за убийство. Шеф полиции отметил, что стрельба "основана исключительно на расовой ненависти" и не имеет отношения к терроризму.

Подробнее о случаях гибели людей во время стрельбы в общественных местах в США читайте в справке РИА Новости >>