Меркель: ЕС продолжит сотрудничать с Британией в борьбе с терроризмом

БЕРЛИН, 27 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. ЕС намерен продолжать сотрудничество с Британией в вопросах борьбы с терроризмом и оргпреступностью, в сфере безопасности и обороны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с заявлением от имени федерального правительства в немецком бундестаге перед саммитом ЕС по Brexit в Брюсселе.

"В тех областях, где у нас есть интересы, мы будем стремиться к сотрудничеству с Великобританией… Это общая борьба с терроризмом и организованной преступностью, в сфере безопасности и обороны", — сказала Меркель.

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