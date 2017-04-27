В Кабуле уточнили данные о жертвах нападения талибов* на военную базу

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. По меньшей мере 135 человек погибли, 64 пострадали в результате нападения талибов* в минувшую пятницу на военную базу на севере Афганистана, сообщило министерство обороны страны, уточнив данные по жертвам.

Ранее Минобороны сообщало о более 100 погибших и пострадавших военнослужащих, без уточнения по убитым и раненым. СМИ отмечали, что число жертв могло составлять более 130 человек. Газета WSJ называла цифру по погибшим в 170 человек.

Представитель Минобороны Давлат Вазири в сообщении отметил, что из 135 жертв 130 составили военнослужащие и пятеро — гражданские. Он также указал, что первоначальные данные о погибших и пострадавших военнослужащих являлись предварительными, поскольку большинство военных в момент нападения пошли в мечеть и были одеты в гражданскую форму.

В минувшую пятницу переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.