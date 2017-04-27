Нарышкин раскритиковал использование сверхмощной бомбы США в Афганистане

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Использование США сверхмощной бомбы в Афганистане – это факт применения "ни с кем не согласованной силы", заявил в четверг директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"В реальности, все, что мы пока наблюдаем, — это факт ни с кем не согласованной демонстрации силы, подобный взрыву сверхмощной бомбы в Афганистане. Если это сигнал для ИГИЛ*, то он явно не возымеет должного воздействия, если нет, то возникает резонный вопрос, кому и зачем он послан?" — сказал Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.

США в апреле впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ* и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

*террористическая группировка, запрещенная в России