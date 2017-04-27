Международная нестабильность продолжит нарастать, считает Нарышкин

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Международная нестабильность продолжит нарастать, порождая новые вызовы и угрозы, поэтому странам мира нужно сообща противодействовать терроризму и другим вызовам безопасности, заявил в ходе VI Московской международной конференции по безопасности директор Службы внешней разведки, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин.

"Международная нестабильность будет нарастать, обостряя привычные вызовы и угрозы и порождая новые. Для их преодоления нужны слаженные и энергичные действия всего мирового сообщества. Такое сотрудничество должно осуществляться как по линии дипломатических ведомств и общественных институтов, так и на уровне силовых структур и спецслужб", — сказал он.