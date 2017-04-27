Нарышкин о совместной борьбе стран с террором: надежды не оправдались

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Надежды на улучшение ситуации в сфере международного сотрудничества в борьбе с терроризмом пока не оправдываются, заявил в четверг директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Многие верили, что здравый смысл, наконец, возобладает и страны будут сообща, на основе взаимного уважения и доверия двигаться по пути урегулирования региональных конфликтов и искать ответы на такие вызовы как международный терроризм. Пока эти надежды не оправдываются",- заявил он, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

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