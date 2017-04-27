В США задержали подозреваемого в поджоге отеля Трампа
09:3727.04.2017
(обновлено: 09:42 27.04.2017)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Полиция задержала предполагаемого поджигателя отеля президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе, сообщает телеканал KTNV.
По данным телеканала, в здании отеля около 3.00 мск четверга произошло два возгорания: в ванной комнате и в холле. Полиция обнаружила четыре тостера, при помощи которых подозреваемый намеренно устроил пожар.
В результате инцидента пострадал один сотрудник службы безопасности. Как сообщается, системы пожаротушения отеля не сработали.