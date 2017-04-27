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Французские опросы о будущем президенте оказались точнее американских

09:1827.04.2017
(обновлено: 09:20 27.04.2017)
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© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкСторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения En Marche Эммануэля Макрона во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фотоСторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения En Marche Эммануэля Макрона во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Опросы общественного мнения, проводившиеся во Франции в преддверии первого тура выборов президента, оказались точнее, чем те, что проводились перед выборами в США, и предсказали исход голосования с точностью в рамках погрешности.

Стали ли для вас неожиданностью результаты первого тура выборов во Франции?
Результаты
Стали ли для вас неожиданностью результаты первого тура выборов во Франции?

  • 7.9%

    Да, не ожидал(а) такого успеха Ле Пен

  • 74%

    Нет, исход первого этапа был предсказуемым

  • 18.2%

    Не следил(а) за ходом первого тура
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В США все основные опросы однозначно предсказывали уверенную победу кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон, так что победа республиканца Дональда Трампа стала большой неожиданностью для индустрии социологических исследований.

Как сказал в интервью в марте председатель американского канала NBC News Энди Лэк, "новостные СМИ не угадали с выборами". Он заявил о том, что NBC намерен пересмотреть использование социологических опросов. Общенациональные опросы в целом оказались верными, предсказав преимущество Клинтон в рамках статистической погрешности. Клинтон выиграла по голосам избирателей, но проиграла в ключевых штатах Мичиган, Пенсильвания, Огайо, Флорида и Висконсин, где опросы как раз и дали осечку, усыпив бдительность штаба экс-госсекретаря. При двухступенчатой системе выборов это стоило ей президентского кресла.

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Макрон: борьба во втором туре продолжается
В преддверии второго, решающего тура президентских выборов во Франции СМИ, избиратели и штабы двух кандидатов пристально следят за новыми исследованиями общественного мнения. Система голосования в стране отличается от американской — она прямая и не предусматривает голосование коллегии выборщиков, и, видимо, не готовит электорату больших сюрпризов.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Итоги первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости, Инфографика
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Итоги первого тура президентских выборов во Франции

Результаты последних опросов

Ближе всего к итоговым показателям МВД оказались опросы компаний Harris Interactive и Elabe, предсказавший выход Макрона и Ле Пен во второй тур выборов, а также результаты всех четверых ключевых кандидатов с точностью до процента. Согласно этим опросам Макрон должен был набрать 24,5% или 24,0% голосов, Ле Пен — 21% голосов, а Фийон набирал по 20% и 19,5% голосов соответственно, Меланшон — 19,5% и 19,0%.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время предвыборной встречи с избирателями в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Стыд и "шрам". Или как "русские хакеры" задели Макрона за живое
С победителем первого тура не ошиблись и социологи компании Odoxa — Макрону предрекали 24%, а Ле Пен — 23%.

Опросы также проводили компании OpinionWay, Ifop, Ipsos и другие. Прогнозы строились на ответах репрезентативных выборок респондентов из числа совершеннолетних граждан Франции, внесенных в списки избирателей. Как правило, участие в опросах принимали от 1,3 до 2,5 тысячи человек. Разные компании прибегали к различным методам исследования — по телефону или через интернет.

"С момента референдума по Brexit, избрания Трампа и праймериз во Франции мы немало думали о наших методах. И первый тур выборов стал тестом. Он подтвердил многие вещи. Например, то, что опросы остаются наиболее эффективным инструментом для оценки мнений", — рассказал изданию Tribune замглавы института OpinionWay Брюно Жанбар.

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБорьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСреди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкК "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.Жан-Люк Меланшон проголосовал на выборах
© REUTERS / Stephane Mahe
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.Сторонники кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке, во время первого тура президентских выборов.
© AFP 2017 / Philippe Huguen
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.Марин Ле Пен голосует на выборах президента
© REUTERS / Pascal Rossignol
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНедалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы экс-премьер Франсуа Фийон на избирательном участке
© REUTERS / Christophe Archambault/Pool
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
© REUTERS / Philippe LaurensonЯвка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.Люди на избирательном участке в Марселе, Франция. 23 апреля 2017
© REUTERS / Philippe Laurenson
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.Люди стоят в очереди на избирательном участке в Мартр-Толозан, Франция
© AFP 2017 / Pascal Pavani
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.Президент Франции Франсуа Олланд на избирательном участке
© AFP 2017 / Georges Gobet
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
© REUTERS / Philippe LaurensonНесмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.Жители голосуют на избирательном участке в Марселе во время первого тура президентских выборов во Франции
© REUTERS / Philippe Laurenson
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУрна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИзбирательный участок в Париже.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Избирательный участок в Париже.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПомимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
© AFP 2017 / Charly TriballeauГолосование на одном из избирательных участков в Кане.Избирательный участок в Кане, Франция
© AFP 2017 / Charly Triballeau
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.
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Второй тур во Франции

Французским СМИ, ежедневно публикующим опросы общественного мнения в преддверии второго тура голосования, кажется, нет нужды менять отношение к опросам. Если в первом туре выборов исход голосования было предсказать сложнее потому, что разрыв между кандидатами лежал в границах статистической погрешности (от 0,9 до 2,5 процентных пункта), то во втором туре разрыв между кандидатами составляет десятки процентов.

Сторонники кандидата в президенты Франции, лидера движения En Marche Эммануэля Макрона во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Макрона ведут к власти те же, кто вел Трампа. И это не русские
Согласно обнародованному в среду опросу OpinionWay, во втором туре за Ле Пен проголосуют 40% избирателей, тогда как за Макрона выступят 60%.

Ряд аналитиков, впрочем, предостерегают сторонников Макрона от досрочного победного ликования, апеллируя к тому, что выборные настроения соратников политических групп, кандидаты которых вышли из президентской гонки, пока не определены.

В частности, заместитель руководителя исследовательского института общественного мнения Ifop Фредерик Даб считает, что в сложившейся ситуации "есть некоторые неизвестные". Неизвестным он назвал поведение сторонников Меланшона и Фийона. Выбор этой части электората, по мнению социолога, может изменить расклад сил.

В то же время крупные французские и зарубежные политики уже успели поздравить Макрона с победой в первом туре и призвать французов голосовать за него во втором.

На то, чтобы окончательно определиться с выбором, у граждан Франции осталось менее двух недель — имя нового главы государства станет известно после 7 мая, когда пройдет второй тур выборов.

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