Французские опросы о будущем президенте оказались точнее американских

ПАРИЖ, 27 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Опросы общественного мнения, проводившиеся во Франции в преддверии первого тура выборов президента, оказались точнее, чем те, что проводились перед выборами в США, и предсказали исход голосования с точностью в рамках погрешности.
В США все основные опросы однозначно предсказывали уверенную победу кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон, так что победа республиканца Дональда Трампа стала большой неожиданностью для индустрии социологических исследований.
Как сказал в интервью в марте председатель американского канала NBC News Энди Лэк, "новостные СМИ не угадали с выборами". Он заявил о том, что NBC намерен пересмотреть использование социологических опросов. Общенациональные опросы в целом оказались верными, предсказав преимущество Клинтон в рамках статистической погрешности. Клинтон выиграла по голосам избирателей, но проиграла в ключевых штатах Мичиган, Пенсильвания, Огайо, Флорида и Висконсин, где опросы как раз и дали осечку, усыпив бдительность штаба экс-госсекретаря. При двухступенчатой системе выборов это стоило ей президентского кресла.
В преддверии второго, решающего тура президентских выборов во Франции СМИ, избиратели и штабы двух кандидатов пристально следят за новыми исследованиями общественного мнения. Система голосования в стране отличается от американской — она прямая и не предусматривает голосование коллегии выборщиков, и, видимо, не готовит электорату больших сюрпризов.
Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.
Ближе всего к итоговым показателям МВД оказались опросы компаний Harris Interactive и Elabe, предсказавший выход Макрона и Ле Пен во второй тур выборов, а также результаты всех четверых ключевых кандидатов с точностью до процента. Согласно этим опросам Макрон должен был набрать 24,5% или 24,0% голосов, Ле Пен — 21% голосов, а Фийон набирал по 20% и 19,5% голосов соответственно, Меланшон — 19,5% и 19,0%.
С победителем первого тура не ошиблись и социологи компании Odoxa — Макрону предрекали 24%, а Ле Пен — 23%.
Опросы также проводили компании OpinionWay, Ifop, Ipsos и другие. Прогнозы строились на ответах репрезентативных выборок респондентов из числа совершеннолетних граждан Франции, внесенных в списки избирателей. Как правило, участие в опросах принимали от 1,3 до 2,5 тысячи человек. Разные компании прибегали к различным методам исследования — по телефону или через интернет.
"С момента референдума по Brexit, избрания Трампа и праймериз во Франции мы немало думали о наших методах. И первый тур выборов стал тестом. Он подтвердил многие вещи. Например, то, что опросы остаются наиболее эффективным инструментом для оценки мнений", — рассказал изданию Tribune замглавы института OpinionWay Брюно Жанбар.
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.
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Второй тур во Франции
Французским СМИ, ежедневно публикующим опросы общественного мнения в преддверии второго тура голосования, кажется, нет нужды менять отношение к опросам. Если в первом туре выборов исход голосования было предсказать сложнее потому, что разрыв между кандидатами лежал в границах статистической погрешности (от 0,9 до 2,5 процентных пункта), то во втором туре разрыв между кандидатами составляет десятки процентов.
Согласно обнародованному в среду опросу OpinionWay, во втором туре за Ле Пен проголосуют 40% избирателей, тогда как за Макрона выступят 60%.
Ряд аналитиков, впрочем, предостерегают сторонников Макрона от досрочного победного ликования, апеллируя к тому, что выборные настроения соратников политических групп, кандидаты которых вышли из президентской гонки, пока не определены.
В частности, заместитель руководителя исследовательского института общественного мнения Ifop Фредерик Даб считает, что в сложившейся ситуации "есть некоторые неизвестные". Неизвестным он назвал поведение сторонников Меланшона и Фийона. Выбор этой части электората, по мнению социолога, может изменить расклад сил.
В то же время крупные французские и зарубежные политики уже успели поздравить Макрона с победой в первом туре и призвать французов голосовать за него во втором.
На то, чтобы окончательно определиться с выбором, у граждан Франции осталось менее двух недель — имя нового главы государства станет известно после 7 мая, когда пройдет второй тур выборов.
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