В США сомалийский пират получил пожизненный срок

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Суд в США приговорил к пожизненному заключению одного из сомалийских пиратов, обвиняемого в причастности к нападению на корабль американских ВМС Ashland в 2010 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Тридцатиоднолетний Мохамед Фара (Mohamed Farah) входил в состав группы из шести человек, обвиняемых в нападении на корабль Ashland 10 апреля 2010 года в Аденском заливе и доставленных в США для разбирательства.

Ранее сообщалось, что сомалийцы перепутали военный американский корабль с торговым судном.

Как говорится в заявлении министерства юстиции, остальные пять членов группировки уже признаны виновными и отбывают тюремные сроки.

Как заявил агентству адвокат сомалийца Джейсон Данн (Jason Dunn), защита считает пожизненное заключение чрезмерным, но неоспоримым наказанием.