Марокканский парламент одобрил новый состав правительства

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Марокканские парламентарии в среду большинством голосов одобрили новый состав коалиционного правительства премьер-министра Саадэддина аль-Усмани, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В марте король Марокко Мухаммед VI сменил премьер-министра страны и поручил сформировать правительство новому премьеру Саадэддину аль-Усмани, который является главой парламентской группы умеренной исламистской "Партии справедливости и развития" (ПСР). Решение о смене премьера было продиктовано тем, что после проведения парламентских выборов в октябре правительство страны так и не было сформировано.
Марокко является страной с дуалистической конституционной монархией, но с сохранением реальной власти монарха. Он вправе назначать и снимать с должности премьер-министра страны, а также принимать решение о роспуске парламента.