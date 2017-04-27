Мэй оценила встречу с Юнкером в Лондоне как "конструктивную"

ЛОНДОН, 27 апр — РИА Новости, Мария Табак. Официальный представитель канцелярии премьер-министра Великобритании охарактеризовал встречу Терезы Мэй с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Лондоне как "конструктивную", отметив в очередной раз, что Соединенное Королевство рассчитывает на "глубокое и особое партнерство" с ЕС.

"Премьер-министр провела конструктивную встречу сегодня вечером с председателем Еврокомиссии Юнкером. После передачи уведомления о выходе Великобритании из ЕС в соответствии с 50-й статьей (Лиссабонского договора — ред.), она подчеркнула стремление Великобритании к достижению глубоких и особых партнерских отношений с Европейским союзом", — говорится в заявлении представителя канцелярии премьера.

"Премьер-министр и председатель Еврокомиссии Юнкер также обсудили ряд международных проблем во время полезного рабочего ужина", — говорится в сообщении.

Премьер-министр задействовала 50-ю статью Лиссабонского договора 29 марта, что ознаменовало старт Brexit. Выйти из ЕС Великобритания должна спустя ровно два года с этой даты, то есть 29 марта 2019 года.