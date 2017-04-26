В Индонезии мужчина ушел с места драки с серпом в голове

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Джакарте произошла уличная драка, в ходе которой молодому человеку воткнули в голову серп, сообщает The Mirror.

По информации издания, нападавшим было около 18 лет. Они долго избивали юношу, а затем решили добить его серпом.

Молодому человеку чудом удалось выжить. На видеозаписи, снятой одним из очевидцев, видно, как он уходит с места драки вместе с другом, держась рукой за торчащий из головы серп.

Публикация от Video & Meme Kocak (@kocak.petcah) Апр 26 2017 в 6:54 PDT

Как сообщили в полиции Джакарты, молодого человека госпитализировали, ему потребовалась помощь хирургов. "После операции его состояние стабилизировалось", — сообщил шеф полиции Андри Вибово.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов допрашивают 30 свидетелей. По предварительным данным, драка произошла между жителями соседних районов из-за запуска фейерверков.