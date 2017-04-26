СМИ: консервативное крыло республиканцев поддержит отмену Obamacare

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Консервативное крыло республиканцев согласилось в среду после длительного торга поддержать партийный план по отмене реформы здравоохранения, проведенной в жизнь предыдущим президентом Бараком Обамой и известной под названием Obamacare.

"Пересмотренная версия не полностью отменяет Obamacare, но мы готовы поддержать ее, чтобы сдержать свое обещание американскому народу снизить цены на здравоохранение", — говорится в заявлении консервативной "фракции свободы", которое приводит издание Politico

Попытки президента Дональда Трампа и республиканцев в конгрессе отменить Obamacare провалились в марте из-за позиции консерваторов — вопрос о пересмотре реформы не набирал большинства голосов и был снят с голосования. Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан признали поражение, но продолжили работу по устранению внутренних разногласий в палате представителей.

Республиканцы обладают большинством в обеих палатах конгресса, что в сочетании с постом президента позволяет им отменить реформу 2010 года, чего они добивались около семи лет.

Отмена предыдущей реформы здравоохранения была ключевым обещанием Дональда Трампа на выборах. Реформа здравоохранения 2010 года предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали купить страховку и постановили штрафовать за ее отсутствие.