СМИ: консервативное крыло республиканцев поддержит отмену Obamacare

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Консервативное крыло республиканцев согласилось в среду после длительного торга поддержать партийный план по отмене реформы здравоохранения, проведенной в жизнь предыдущим президентом Бараком Обамой и известной под названием Obamacare.
Попытки президента Дональда Трампа и республиканцев в конгрессе отменить Obamacare провалились в марте из-за позиции консерваторов — вопрос о пересмотре реформы не набирал большинства голосов и был снят с голосования. Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан признали поражение, но продолжили работу по устранению внутренних разногласий в палате представителей.
Отмена предыдущей реформы здравоохранения была ключевым обещанием Дональда Трампа на выборах. Реформа здравоохранения 2010 года предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали купить страховку и постановили штрафовать за ее отсутствие.