Эксперт: новый китайский авианосец изменит баланс сил в регионе

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Спуск на воду китайского авианосца собственного производства знаменует начало нового этапа развития китайских ВМС, которые изменят баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в перспективе смогут конкурировать с американским авианосным флотом, считает президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков.

Так он прокомментировал РИА Новости сообщения о том, что Китай спустил на воду свой второй по счету авианосец, который стал для КНР первым таким кораблем собственного производства.

Баланс сил изменится

Строительство первого китайского авианосца собственного производства началась 11 ноября 2013 года. Длина нового авианосца Type 001A – 315 метров, ширина – 75 метров, вес – 70 тысяч тонн, крейсерская скорость – 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту авианосца могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

"Безусловно, это изменит баланс сил в регионе, поскольку китайский авианосец — это полноценный боевой корабль, который будет оснащен современным радиоэлектронным оборудованием и авиагруппой", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что авианосный флот Китая находится лишь в начале своего развития, поскольку двух авианосцев будет недостаточно, чтобы полноценно решать задачи проекции силы и конкурировать с американцами.

"Это только начало. Уже заложен третий корпус, который будет спущен на воду года через полтора-два, за ним пойдут четвертый, пятый и шестой, и тогда Китай уже сможет полноценно конкурировать с Соединенными Штатами", — подчеркнул эксперт.

Оружие не против России

Сивков также обратил внимание на тот факт, что строящиеся авианосцы не несут угрозы для России и предназначены прежде всего для противостояния с американскими ВМС.

"Надо заметить, что строительство авианосцев дело очень дорогое, но для войны с Россией они не нужны, так как будут неэффективны. Поэтому Китай серией этих авианосцев однозначно демонстрирует на практике, что целью является не конфликт с Россией, а противостояние с США", — отметил он.

По словам эксперта, еще одна задача строящегося авианосного флота КНР — активное распространение влияния Китая в глобальном масштабе.

"Что касается авиакрыла, то там сейчас рассматривается J-15 — по сути дела китайская реплика нашего Су-33 — и новый легкий истребитель J-31, который будет чем-то напоминать наш МиГ-29К с чуть худшими характеристиками", — заявил собеседник агентства.

При этом он отметил, что радиоэлектронное оборудование китайских авианосцев соответствует современным стандартам, однако их комплексы ПВО, судя по имеющимся данным, будут уступать российским.

Морская держава советской модели

Президент Академии геополитических проблем также предположил, что строительство серии авианосцев сделает Китай полноценной морской державой, которая будет развиваться по модели, разработанной в Советском Союзе.

"Китай имеет возможность создать не только авианосец, но и полноценную авианосную ударную группу. То есть Китай становится полноценной авианосной морской державой", — сказал Сивков.

Он добавил, что планы развития ВМФ СССР предполагали наличие к 1995 году восьми авианосцев, в том числе атомных, которые могли бы обеспечивать присутствие советского флота во всех морях и океанах для обеспечения и защиты интересов страны.

"К сожалению, эта концепция не была реализована в России, и теперь мы наблюдаем, как ее воплощает Китай", — резюмировал эксперт.