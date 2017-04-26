Американский адмирал заявил о риске конфликта между США и Китаем из-за КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фото

Глава КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис заявил, что существует риск конфликта между США и Китаем из-за КНДР, но Вашингтон постарается его предотвратить.

"Это риск. Но это управляемый риск", — сказал он, выступая на слушаниях в палате представителей, отвечая на вопрос, может ли эскалация конфликта между КНДР и Южной Кореей перерасти в конфликт между США и Китаем, который является крупнейшим торговым партнером Пхеньяна.

Гаррис добавил, что США "будут серьезно работать, чтобы предотвратить этот риск", это будет достигаться посредством диалога с Китаем. По его словам, отношения между лидерами стран Дональдом Трампом и Си Цзиньпином "являются позитивными и воодушевляющими".