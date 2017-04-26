Матвиенко заявила, что ЕС пора заканчивать с санкциями против России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Политика санкций, разговор с позиции силы бесполезный и деструктивный, особенно в отношении России. От введения ограничений пострадали и Россия, и Европа, пора с этим заканчивать, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко по итогам встречи с главой Сената парламента Испании Пио Гарсия-Эскудеро.

"В России на всех уровнях — и президента, и парламента, у нас нет дефицита в плане визитов зарубежных партнеров", — сказала Матвиенко журналистам в среду.

Она напомнила, что недавно Россию посещала глава европейской дипломатии Федерика Могерини, ожидается визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Просто сегодня происходит отрезвление, и после периода охлаждения в отношениях между Россией и Евросоюзом приходит понимание бесперспективности, деструктивности, вредности, бесполезности каких-либо санкций, давления, разговора с позиции силы, особенно по отношению к России", — отметила сенатор.

По ее словам, появляется понимание необходимости диалога, поиска взаимоприемлемых решений, о чем говорят и политики, и представители бизнеса.

Она подчеркнула, что введенные ограничения не пошли на пользу ни европейским странам, ни России. "Пора с этим заканчивать", — подчеркнула спикер. По словам Матвиенко, от введенных санкций "все проиграли".

Вместе с тем, парламентарий отметила, что введение санкций против России стало для России "горьким, но лекарством". Россия ускорила работу по импортозамещению в экономике, ощутимую поддержку получила аграрная отрасль.

Говоря о межпарламентском сотрудничестве, Матвиенко подчеркнула, что "диалог очень нужен, диалог очень важен, особенно в это неспокойное турбулентное время".