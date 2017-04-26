Белоруссия планирует направить гумпомощь жителям Донбасса

МИНСК, 26 апр — РИА Новости. Белоруссия планирует направить гуманитарную помощь жителям зоны конфликта на востоке Украины, проживающим по обе стороны линии соприкосновения, заявил в среду белорусский президент Александр Лукашенко.

"В ближайшее время при содействии Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца Белоруссия планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения", — сказал Лукашенко по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. Слова белорусского лидера приводит в среду агентство Белта.

Он пояснил, что Минск готов поддержать население в зоне конфликта "самым необходимым — продуктами и средствами гигиены".

"Мы будем работать в контакте, чтобы найти самый короткий путь для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до людей и по одну сторону, и по другую сторону", — заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Белоруссия будет и впредь делать все необходимое для урегулирования конфликта на востоке Украины. "По крайне мере, мне не стыдно смотреть в глаза ни украинскому народу, ни президенту Украины. Все, о чем просили нас украинские друзья, мы свято соблюдали. Делали все, что в наших силах. Впредь будет так", — добавил глава государства.