Американский адмирал предложил разместить на Гавайях ракеты-перехватчики

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис предложил разместить ракеты-перехватчики на Гавайях для защиты от КНДР.

"Я согласен полностью. Нам нужно делать больше. Те перехватчики, которые у нас есть, защищающие нашу страну в Аляске и Калифорнии, очень важны. Я предложил, чтобы мы рассмотрели возможность размещения ракеты-перехватчика на Гавайях, что защитило бы напрямую Гавайи", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства на случай войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.

После ракетных испытаний Северной Кореи в начале месяца в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Как ожидается, "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца.