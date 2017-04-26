Американский адмирал уверен, что США смогут защититься от удара КНДР

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис уверен, что американские вооруженные силы смогут защититься от возможного удара со стороны Северной Кореи.

"Определенно точно", — сказал он, отвечая на вопрос, смогут ли защитить себя американские силы в регионе АТР от запуска баллистической ракеты со стороны КНДР.

Гаррис отметил, что ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" сможет "не только защитить себя, но и продемонстрировать военную мощь, если такой приказ будет получен" от президента США Дональда Трампа.

"У нас есть корабль с баллистическими ракетами в Японском море и Восточном море, которые способны защититься от запуска баллистической ракеты. У Северной Кореи нет противокорабельной баллистической ракеты. Можно легко защититься от того оружия, которое Северная Корея может применить против авианосной группы", — добавил он, выступая в Конгрессе.

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства на случай войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.

После ракетных испытаний Северной Кореи в начале месяца в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Как ожидается, "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца.