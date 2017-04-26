Палестинец попытался напасть с ножом на израильских военных

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апр – РИА Новости. Израильские военные ответным огнем обезвредили палестинца, который попытался напасть на них с ножом на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

Это второй такой инцидент за сутки на дорожной развязке к югу от крупного палестинского города Наблуса.

"Нападавший попытался ударить ножом солдат на перекрестке "Бригада "Самария" к югу от Наблуса", — сказано в сводке о происшествии.

Со стороны израильтян пострадавших нет. Военные говорят, что применили оружие для предотвращения атаки. По данным местных СМИ, палестинец ранен и задержан. С таким же результатом завершилась попытка нападения, которая произошла на перекрестке накануне.

Оба инцидента продолжили череду арабских атак, жертвами которых за последние полтора года стали более 40 израильтян и иностранцев. Такие нападения, счет которым идет на сотни, в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде.