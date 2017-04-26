Матвиенко рассказала, чего ждет от нового президента Франции

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что новый президент Франции будет понимать важность конструктивных взаимоотношений с Россией и будет способствовать этому.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (24,01%) и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,30%). Второй тур пройдет 7 мая.

Комментируя ход избирательной кампании во Франции, спикер в беседе с журналистами в среду отметила, что "результаты ожидаемы". При этом она подчеркнула, что "только сам французский народ может определить, кто следующие пять лет будет руководить Францией".

Независимо от того, кто придет на пост президента Франции, будем стараться выстраивать двусторонние отношения, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества, сказала Матвиенко. "Франция для нас особая страна, наши исторические связи, взаимная симпатия наших народов, — это многовековой фундамент, который существует", — подчеркнула спикер.

Она отметила, что в настоящее время отмечается некое похолодание в российско-французских отношениях.

"Кто бы ни был избран, если этот человек государственный, который заботится о государстве, об интересах Франции, он не может не понимать, что развитие российско-французских отношений, их углубление, расширение будет служить нашим народам", — сказала Матвиенко.

Она выразила надежду, что новый глава Франции будет придерживаться такого курса, Россия со своей стороны также настроена на конструктивное сотрудничество.

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