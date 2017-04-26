Матвиенко рассказала, чего ждет от нового президента Франции

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что новый президент Франции будет понимать важность конструктивных взаимоотношений с Россией и будет способствовать этому.
Первый тур президентских выборов во Франции
прошел в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (24,01%) и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,30%). Второй тур пройдет 7 мая.
Комментируя ход избирательной кампании во Франции, спикер в беседе с журналистами в среду отметила, что "результаты ожидаемы". При этом она подчеркнула, что "только сам французский народ может определить, кто следующие пять лет будет руководить Францией".
Независимо от того, кто придет на пост президента Франции, будем стараться выстраивать двусторонние отношения, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества, сказала Матвиенко. "Франция для нас особая страна, наши исторические связи, взаимная симпатия наших народов, — это многовековой фундамент, который существует", — подчеркнула спикер.
Она отметила, что в настоящее время отмечается некое похолодание в российско-французских отношениях.
"Кто бы ни был избран, если этот человек государственный, который заботится о государстве, об интересах Франции, он не может не понимать, что развитие российско-французских отношений, их углубление, расширение будет служить нашим народам", — сказала Матвиенко.
Она выразила надежду, что новый глава Франции будет придерживаться такого курса, Россия со своей стороны также настроена на конструктивное сотрудничество.
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Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
Избирательный участок в Париже.
Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.