В ОАЭ судят россиянина, нелегально жившего в стране

ДУБАЙ, 26 апр — РИА Новости. Тридцатидвухлетний мужчина из России, нелегально проживавший в ОАЭ, предстал перед судом в Дубае, сообщает эмиратское издание The National.

По информации издания, в марте этого года мужчина был задержан полицией Дубая, причина задержания не сообщается. В полицейском участке он предоставил удостоверение личности (ID ОАЭ), которое, как выяснилось позже, принадлежало не ему, а гражданину Киргизии, который был депортирован из ОАЭ семь месяцев назад.

Также выяснилось, что мужчина нелегально проживал в ОАЭ с 2004 года, пишет издание.

Он обвиняется в предоставлении о себе фальшивой информации и использовании чужого документа. Мужчина признал свою вину в уголовном суде Дубая и ожидает приговора 14 мая.